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Sınıf başkanlığı vaadini tutup dünya şampiyonu güreşçiyi okuluna getirdi

Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi Ali Atahan Karakuş, sınıf başkanı seçilmesi halinde eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir'i okula davet edeceği vaadini yerine getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 16:10, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 16:17
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Sınıf başkanlığı vaadini tutup dünya şampiyonu güreşçiyi okuluna getirdi

Karakuş, eğitim öğretim yılı başında yapılan seçimde sınıf arkadaşlarına, kendisini başkan seçmeleri halinde milli güreşçi Mahmut Demir'in okullarını ziyaret etmesini sağlayacağını vadetti.

Sınıf başkanı seçilen Karakuş, Demir ile görüşerek okullarına davet etti. Daveti kabul eden Demir, okula giderek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette sınıfta pasta da kesilerek, 23 Mayıs Dünya Güreş Günü kutlandı.

Günün anısına sınıf başkanı Karakuş ile okul müdürü Yavuz Kalleci ve sınıf öğretmeni Vildan Güler'e plaket veren Demir, daha sonra çocukların sorularını yanıtladı.

Demir, Dünya Güreş Günü'nü okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle kutladığını belirterek, "Her zaman, 7'den 70'e ata sporu güreşi Türk insanı sever, Türk gençliği sever diyoruz. Yavrularımızın bazılarının dedesi, bazılarının babası bizim arkadaşımız. Türk milletiyle ve geleceğimizin teminatı yavrularımızla her zaman gurur duyduk, duymaya da devam ediyoruz. Bizim için güzel bir gün, güzel bir anı oldu." dedi.

Ali Atahan Karakuş da sınıf başkanlığı seçiminde Mahmut Demir'i getireceğine dair söz verdiğini dile getirerek, "Mahmut amcamı getirdim. Sağ olsun, beni kırmadı ve sözümü yerine getirmiş oldum." ifadesini kullandı.

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