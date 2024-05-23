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Telefonuna bakarak yürüyen genç otobüsle 'kafa kafaya' çarpıştı

Ankara'da cep telefonuna bakarak yolda yürüyen 18 yaşındaki E.K, karşı istikametten gelen özel halk otobüsüyle "kafa kafaya" çarpıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 16:28, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 16:30
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Telefonuna bakarak yürüyen genç otobüsle 'kafa kafaya' çarpıştı

Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi'nin 187'inci caddesinde dün sabah 08.20'de Çubuk-Ostim hattında çalışan özel halk otobüsünün ön camına cep telefonuna bakarak yürürken kafasını çarpan yaya E.K, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı. Otobüsün de camı çatladı.

AA muhabirine kazaya ilişkin Çubuk Terminali'nde bilgi veren Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Bostan, dün 487-5 nolu Çubuk-Ostim hattında taşıdığı yolcuları son durakta indirdikten sonra kazanın meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik kamerasının da kaydettiği kazadan önce otobüsün kornası ile yaya E.K'ye defalarca ikazda bulunduğunu anlatan Bostan, "Beni görüp kenara kaçar diye bekledim ama kaçmadı. Benim frene basıp durmam ile o çocuğun gelip bana vurması bir oldu. Hızım da 10-20 kilometre arasındaydı. Zaten hızlı bir süratim olsaydı o çocuğun, Allah korusun ya kafası kırılırdı ya da başka bir şey olurdu." dedi.

- "Vatandaşların duyarlı olmasını ve uyarılmasını istiyoruz"

E.K'nin kaldırımda yürümemesi nedeniyle çarpışmanın yaşandığını ifade eden Bostan, kendisini sağlık kontrollerinin yapılması için ikna ettiğini, olay yerine çağırdığı 112 ambulansına bindirdiğini aktardı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı E.K'nin ailesiyle de sık sık görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Bostan, yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Benim otobüsümün camı kırıldı. Camın kırılması önemli değildir. Maddi bir hasar yerine gelir ama sağlık bir şey olduğunda geri gelemeyebiliyor. Yayalar hem kaldırımda hem yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken telefonla oynuyorlar. Kafalarını telefondan kaldırmıyorlar. Bu sadece bizim toplu taşıma hizmeti için değil bütün araçlar için geçerlidir. Biz ne kadar şoför olarak dikkatli araç kullanıyorsak, yayaların da dikkatli bir şekilde yolda yürümesini veya karşıdan karşıya geçmesini istiyoruz. Yayaların telefonla oynayıp gelip de bize çarpmalarını istemiyoruz. Biz nasıl çarpmamak için özen gösteriyorsak onların da telefonla oynayıp bize çarpmalarını istemiyoruz. Vatandaşların duyarlı olmasını ve uyarılmasını istiyoruz."

Öte yandan, polis ekipleri soruşturma başlattığı kazaya ilişkin AA muhabirinin ulaştığı E.K'nin babası, tedbir amaçlı müşahede altına alınan çocuğunun yarın taburcu edileceğini söyledi.

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