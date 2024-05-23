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Bakan Fidan: Vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Son zamanlarda AB'de vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 16:52, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 16:53
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Bakan Fidan: Vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ve AB ilişkilerini uzun uzadıya gözden geçirdik. Tekrar şunu söylemek istiyorum 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımızın halka yaptığı beyanda AB hedeflerine bağlı olduğumuzu söylemişti. Bize de AB ile ilgili çalışmalardan asla vazgeçilmemesi gerektiği konusunda talimatlar vermişti. Biz de bakanlık olarak hazırlıklarımızı yapıp kabinemize sunmuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin aday ülke statüsünü müzakere ettik. Biz her zaman için Türkiye AB ilişkisinin üzerine bir tuğla koyarak devam ettireceğiz ülke olarak.

AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Prensipte mutabığız. Bunu planlayarak somut bir şekilde gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensipte anlaştık.

Vize serbestliği

Vize meselesinde iki aşamalı çalışıyoruz. Birincisi, AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak.

Son zamanlarda AB'de vize konularında ciddi sıkışma olmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz.

Onlar (AB) tercih kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

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