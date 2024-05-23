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Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi muafiyeti ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi; bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 17:21, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 17:23
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Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

"Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz

Geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz

Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım

Vergi muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi; yakında, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz

Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici, ama ara dönemde gerekirse bu kotayı ilave tedbirleri tereddütsüz ortaya koyacağız

Tabi ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık

Küresel kaynağa erişmemiz Türkiye açısından önemli; ciddi kaynak girdi, girmeye devam edecek

KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz

Finans sektörü zor bir yıl geçiriyor, özsermaye karlılığı enflasyonun altında onun da farkındayım ama bu geçiş döneminde herkesin fedakarlık yapması lazım

Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil

Bizim bir kur hedefimiz de yok"

Şimşek reel sektörün borçlanmasının carry trade olmadığını belirttiği konuşmasında "Bizim programımız carry trade'e sırtını yaslamaz" dedi.

Enflasyonun kalıcı düşeceğine inandıklarını söyleyen Şimşek, "Türkiye risk primi ciddi düşüş yaşadı. CDS'in gelecek yıl bu vakitte 200'ün altında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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