AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
MB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
MB Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Kahveye zam geldi: Türk kahvesinin kilosu 460 TL'ye yükseldi
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Bakanlıktan yeni adım, ihbar edene ikramiye verilecek
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
İşte Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi sürprizi
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Bakan Özhaseki, kaynak isteyen başkanlara sert çıktı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Avrupa'da tarihi gün: Üç ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyatta cezaların artırılmasını da içeren teklif Genel Kurulda
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Devlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildi
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Maliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Dünya yeni çatışmalara gebe
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hayata geçiyor!
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal Medya Platformu 'X' Türkiye'ye temsilci atadı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Valilikten kadınlar tuvaletinde fotoğraf çeken polise dair açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 17:32, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 18:05
Yazdır
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme çalışmaları hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplumun son yıllarda gündeminin saldırgan sokak hayvanları olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."

Kanun teklifinin Komsiyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak." diye konuştu.

Muhalefet milletvekillerini de dinleyeceğini ve çözüm önerilerini alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, diğer partilerin grup başkanlarıyla görüşerek bu konuda hassasiyeti olan milletvekillerinin belirlenmesini isteyeceğini ve bu belirlenen isimlerle de görüşmeler yapacağını dile getirdi.

Meclis ayağında çalışmaları kendisinin yöneteceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber