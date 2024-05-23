Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin, "Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 18:20, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 18:21
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Koordinasyon Kurulu Toplantısını "Onaylı Randevu Dönemi" gündemi ile Ankara'da yaptıklarını belirtti.
Koca, şunları kaydetti:
"Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük. Ülke geneli ile ilgili sonuçları yakında paylaşacağım. Onaylı Randevu Dönemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu şimdiden söyleyebilirim."