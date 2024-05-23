Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Koordinasyon Kurulu Toplantısını "Onaylı Randevu Dönemi" gündemi ile Ankara'da yaptıklarını belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük. Ülke geneli ile ilgili sonuçları yakında paylaşacağım. Onaylı Randevu Dönemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu şimdiden söyleyebilirim."