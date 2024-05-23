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'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bir yaralının olay yerinden özel hastaneye sevk edilmesine ilişkin, "Bu süreç acil sağlık hizmetlerimizin rutin kural setine uygun olarak gerçekleşmiştir. Ancak bahse konu mali konular ayrı bir inceleme konusu olup bakanlığımızın ilgili birimince soruşturma açılmak üzere inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 20:04, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 20:08
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'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, X isimli sosyal medya platformunda trafik kazası sonucu yaralanan bir vatandaşın özel bir hastaneye sevk edilmesine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.

"Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda olay yerinden hastaneye nakledilecek bütün vakalarda hastanın tetkik ve tedavisinin eksiksiz olarak yapılacağı en yakın ve en uygun hastaneye nakli gerçekleştirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'de yaklaşık ortalama 10 dakika içinde vakaların yüzde 97'sine ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Bahse konu olayla ilgili yapılan incelemede çevre merkezlerin konumları ve uzmanlıkları dikkate alınarak yeniden değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımda bahsi geçen hastanelerden Maltepe Devlet Hastanesi (2 bin 438 metre) olay yerine uzaklık olarak üçüncü merkez konumundadır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları EAH (4 bin 500 metre) dal hastanesi olması sebebiyle travma vakalarına bakılması sınırlıdır. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi (5 bin 85 metre) vakanın kliniğine uygun olmakla beraber vakanın alındığı adrese daha yakın ve uygun merkezler bulunduğundan tercih sıralamasında geride kalmıştır. Vakaya en yakın merkez Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (1023 metre) olup saat 09.55'te aciline başka bir ambulans yönlendirilmiş olduğundan hasta kabulünün uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle hastanın nakli, bir sonraki yakın ve en uygun merkez olan Özel Medical Park Maltepe Hastanesine (1714 metre) yapılmıştır. Bu süreç acil sağlık hizmetlerimizin rutin kural setine uygun olarak gerçekleşmiştir. Ancak bahse konu mali konular ayrı bir inceleme konusu olup Bakanlığımızın ilgili birimince soruşturma açılmak üzere inceleme başlatılmıştır."

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