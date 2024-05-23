Bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat gözaltına alındı
Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen avukat, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 20:43, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 21:26
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan R.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.