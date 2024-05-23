Anne ve anneannesi kurtarıldı, 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3033 Sokak'ta bulunan bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Pehlivan, 2 yaşındaki çocuğu Emir Can Pehlivan ve anneanne Ayşe Gül evdeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, anne Ceylan Pehlivan ve anneanne Ayşe Gül, komşularca bulundukları evden çıkarıldı, 2 yaşındaki Emir Can alevlerin sardığı evde mahsur kaldı.

Alevlerin arasında mahsur kalan çocuk kurtarılamadı

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilendiği belirlenen anneanne, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, daire içerisine giren ekipler 2 yaşındaki Emir Can Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından 2 yaşındaki çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.