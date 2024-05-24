24 Mayıs 2024'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnsan Yayınevi 40. Yıl Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek, Çağdaş Sanatlar Merkezinde Dil Derneği Ustalara Saygı Gecesi'ne katılacak.

(Ankara/15.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu'na ve Geleceğin Yazarları Projesi programına katılacak, öğrencilerle Yassıada/Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/14.00/15.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Mersin/14.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan başkanlığındaki Hatay Çalışma Grubu, CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Hatay/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-3 81 İlde Programı'na ve Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Adana/14.00-18.30)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hometex Ev Tekstil Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik Buluşması'na katılacak, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ve Rize Valiliğini ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, DOKA DOKAP Projeleri İmza ve Açılış Töreni ile Bilim Merkezi İmza Töreni'ne katılacak, Rize Belediyesini ziyaret edecek.

(Trabzon/10.30-11.10/Rize/13.00-17.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Arap Bankalar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi ile 1. AlBaraka Zirvesi'nde konuşacak.

(İstanbul/09.00/14.00)

5- TCMB, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, 2024 yılı bitkisel üretim 1. tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk mahallesini ziyaret edecek ve Türk toplumunun temsilcileriyle Göçün 60. Yılı Resepsiyonu'nda bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Bab-ı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programına katılacak.

(İstanbul/10.45)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Abdulhamid Han Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irat edecek.

(Kahramanmaraş/12.34)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

2- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu Almanya'da başlayacak. Panathinaikos-Fenerbahçe Beko ve Real Madrid-Olympiakos maçları oynanacak.

(Berlin/19.00/22.00)

3- Trendyol 1. Lig'in play-off 2. tur mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK, rövanşta karşı karşıya gelecek.

(Muğla/16.00)

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Sigortam Net, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Kadınlar Hentbol Süper Lig'in final serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.

(Ankara/17.00)

6- Voleybol erkeklerde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk ayağının dördüncü gününde Bulgaristan-Kanada, Fransa-ABD ve Hollanda-Polonya maçları oynanacak.

(Antalya/14.00/17.00/20.00)

7- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Halikarnas Kupası mücadelesiyle Bodrum'da sürecek.

(Muğla)