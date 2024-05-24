Zorunlu Karşılık Oranları Yayımlandı
Vadelide Zorunlu Karşılık Oranları Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 00:15, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 00:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2024/13)
MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Tebliğ 10/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.