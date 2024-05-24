Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik kapsamlı sunum gerçekleştirdi. Öncelikli hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, parti yönetimine yeni ekonomi modeli ve programını vatandaşa iyi anlatmaları gerektiğini söyledi. Bakan Şimşek tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirterek, "kemer sıkmaya devam" mesajı verdi. Hükümetin ekonomi programında kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere rağmen programdan taviz vermedi. Hazirandan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak. Şu anda bıraksak kur düşecek Merkez Bankası alım yapıyor. Ülkemize 1.5 ayda 54 milyar dolar döviz girişi oldu. Sıcak paraya sırtımızı yaslayamayız. Hedefimiz daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmek. Bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 3'ün altında tutulacak. Kamu borcu/ GSYH yüzde 35'in altında kalacak" dedi.

VATANDAŞA İYİ ANLATIN

Teşkilatlara ekonomi modelini iyi anlamaları ve vatandaşa da iyi anlatmaları gerektiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Genel ekonomik görünümümüz iyi. Ekonomi programlarımızı halka açık seçik anlatın. Önceliğimizin alım gücünün artması ve enflasyonun yeniden tek haneye inmesi" diye konuştu. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde de konuşan Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik. Şimdi bir yıllık geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Önümüzdeki 3 yıl enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz" dedi. Türkiye'deki yatırım fırsatlarına değinen Şimşek, Arap dünyası ekonomisiyle Türk ekonomisi arasında işbirliği kurulabilecek alanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki bölge arasındaki fırsatlara işaret eden, aradaki siyasi ilişkilerin de çok iyi seviyede olduğunu belirten Şimşek, Arap dünyası ve Türkiye'nin birbirini tamamladığı çok sayıda alan bulunduğunu dile getirdi. Bakan Şimşek, son 50 yılda Türk müteahhitlerin 136 ülkede yarım trilyon dolarlık proje gerçekleştirdiğini belirtti ve Arap ülkeleri ile üçüncü ülkelerde de ortak inşaat projelerine girişilebileceğini belirtti.

MALİ TEDBİRLERİN REÇETESİ

Bakan Şimşek geçen hafta kamuoyuna duyurulan kamuda tasarruf tedbirlerinin detaylarını paylaştı. Tedbirleri 5 ana başlıkta anlatan Bakan Şimşek mali tedbirlerin reçetesini şu şekilde açıkladı: 1-Tasarruf tedbirleri tavizsiz uygulanacak. 2-Vergi muafiyet ve istisnaları gözden geçirilecek. 3-Vergide adalet ve etkinlik artırılacak. 4-Kayıt dışılıkla mücadele hız kazanacak. 5-Sektörel risk analizine göre kapsamlı vergi denetimi başlatılacak.

FİYAT İSTİKRARININ ÖNEMİ NE?

Bakan Şimşek sunumunda fiyat istikrarının önemini de maddeler halinde paylaştı:

Makrofinansal istikrar ve öngörülebilirlik

Kaynakların etkin tahsisi

Uzun vadeli finansmana erişim

Sürdürülebilir yüksek büyüme

Daha adil gelir dağılımı