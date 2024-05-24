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Benzine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 24 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 08:38, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 09:04
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.74 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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