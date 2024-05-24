TCMB Başkanı Karahan: TL'nin değer kazanmasını bekliyoruz

Enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını, manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme bekliyoruz

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