Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Kayseri'de dün akşamdan beri kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor. Kentte şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 10:23, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 10:40
Konya'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.
Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.