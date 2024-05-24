11 ayda 5 bin 191 FETÖ operasyonu: 8 bin 153 gözaltı; 1.518 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 8 bin 153 şüphelinin gözaltına alındığını, 1.518'inin tutuklandığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 10:42, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 10:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir yıllık süre zarfında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihlerinde FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon yapıldığını, 8 bin 153 şüphelinin yakalandığını aktardı. Bakan, yakalananlardan 1518'inin tutuklandığını, 1751 şüpheli için adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.