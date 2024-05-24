E-Okul'da hata mı var?

Öğretim yılı başında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sınıf geçme sistemi yeniden düzenlenmiştir.

MEB'in bu noktadaki e-okul entegrasyonu bu hafta düzeltildi.

Fakat bazı durumlarla ilgili yine de sorunlar görülmektedir.

Örneğin karne sonuç raporuna (listesi) bakıldığında sorumlu geçen öğrencinin karnesinde geçme durumu (sonuç) bilgilerinde ("sorumlu geçti") kısmı işaretlenmiş olması gerekirken hiçbir işaret bulunmamaktadır.

Aynı şekilde devamsızlıktan kalmış öğrenci karnesinde de sınıf tekrar ibaresi işaretlenmemiştir.

Yıl sonunun yaklaştığı bir dönemde e okulun dizaynından kaynaklı bu sorunların çözümlenmesi gerekir.

Rapor ile karnelerin uyumsuzluğu giderilmezse yıl sonunda sorunlarla karşılaşılabilecektir.