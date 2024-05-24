Bursa BİM'den yarım zamanlı çalışmaya onay

LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi
TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
Masada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplar
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
'Türk lirası hala biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı'
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bursa BİM'den yarım zamanlı çalışmaya onay

Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2024/156 nolu kararıyla, küçük çocuğundan dolayı yarı zamanlı çalışma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davada, davacı memur lehine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 11:11, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 14:20
Yazdır
Bursa BİM'den yarım zamanlı çalışmaya onay

657 sayılı Kanunun ek 43. maddesi ile, memur anne ve babalara, mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönem için haftalık çalışma saatlerinin yarısı kadar çalışma hakkı tanınmıştır.

Ancak kanunun bu hükmüne rağmen ikincil işlem olan yönetmelik çıkarılmadığı için hemen hemen tüm illerde sorunlar yaşanmakta ve bu yüzden de davalar açılmaktadır.

Gelir İdaresi başkanlığında yaşanan bir olayda, memur anne, 657 sayılı Kanunun ek 43. madde hükmüne dayanarak yarı zamanlı çalışma talep etmiş ancak bu talebi Gelir İdaresi Başkanlığının 14.02.2024 tarih ve 13204 sayılı yazıyla reddedilmiştir.

Red yazısının iptali istemiyle açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesi, Bilecik Valiliğinin işlemini iptal etmiş bu karar da Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2024/156 nolu kararıyla onanmıştır.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber