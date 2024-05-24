Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 11:49, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 11:50
E.N.G. yönetimindeki otomobil, Elazığ-Malatya kara yolu 45. kilometresinde, Z.Ç'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardan birinde bulunan H.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.