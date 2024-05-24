LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 14:11, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 14:12
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra
bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme
Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayınız.