LGS giriş belgeleri erişime açıldı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.



Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayınız.