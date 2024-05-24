Kaza Tutanağına Dijital Dokunuş: Artık e-Devlet üzerinden yapılacak

e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.

Sürücüler e-Devlet'in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak.

Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Ancak sisteme şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

e-Devlet üzerinden aşamalar şu şekilde işliyor:

1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.

2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.

3- Bulunulan konum giriliyor.

4- Araç bilgileri giriliyor.

5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.

6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.

7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu.

Yoldan geçen diğer sürücülerden kaza tespit tutanağı isteniyor, kalem aranıyor ve sonrasında doldurma işlemi uzun sürüyor. Bundan dolayı da trafikte de aksamalar yaşanıyordu.

Telefon üzerinden kısa sürede kazaya ilişkin fotoğraflar çekildikten sonra araçlar uygun noktaya alınarak trafik aksatılmadan tutanak hızlıca dolduruluyor.

Kazanın TRAMER sonucunda haklı çıkmanız halinde değer kaybı tazminatı talep edin. Kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası şirketini arayarak değer kaybı tazminatı için gerekli evrakların ne olduğu ve bunların hangi e-posta adresine gönderileceğini sormanız yeterli olacaktır. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra e-posta atıp değer kaybı tazminatınızı alabilirsiniz.