Kaza Tutanağına Dijital Dokunuş: Artık e-Devlet üzerinden yapılacak

Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
YKS için çevrim içi deneme sınavı yapılacak
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
Bakan Şimşek açıkladı: Ekonomide üç kritik hedef
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti raporunda 'isimlerle sınırlı kalmayalım' tespiti
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
AK Parti yeni rotasını arıyor! Değişim bazı illerde başladı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
'İstanbul'da özel okulda Arapça eğitim veriliyor' iddiası yalanlandı
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artıyor
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: Çilek tarlasını talan ettiler
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
Valilik açıkladı: Kafede iki grup çatıştı, 3 kişi öldü
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
'Kazada yaralanan kişi özel hastaneye sevk edildi' iddiasına açıklama
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Sosyal medyadan 'vergi ihbarı' dönemi
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemi istenilen anlamda çözüm oldu
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Şimşek: Vergi muafiyeti ve istisnalarla ilgili çalışma tamamlandı
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararına ne dedi?
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak
Ana sayfaHaberler

Kaza Tutanağına Dijital Dokunuş: Artık e-Devlet üzerinden yapılacak

Kaza sonrası tutanak işlemleri artık e-Devlet'te! Sürücüler, cep telefonlarından e-Devlet uygulamasına girerek anında kaza tutanağı oluşturabilecek. Bu yenilik, kazaların ardından işlemleri hızlandırarak sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. İşte detaylar..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 14:34, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 14:45
Yazdır

e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.

Sürücüler e-Devlet'in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak.

Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Ancak sisteme şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

e-Devlet üzerinden aşamalar şu şekilde işliyor:

1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
3- Bulunulan konum giriliyor.
4- Araç bilgileri giriliyor.
5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.
6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.
7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.
8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

Kaza tutanağının e-Devlet Mobil'e gelmesiyle birlikte araçlarda kaza tutanağı bulundurulması zorunluluğu da ortadan kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmuyor ve bu da sorunlara neden oluyordu.

Yoldan geçen diğer sürücülerden kaza tespit tutanağı isteniyor, kalem aranıyor ve sonrasında doldurma işlemi uzun sürüyor. Bundan dolayı da trafikte de aksamalar yaşanıyordu.

Telefon üzerinden kısa sürede kazaya ilişkin fotoğraflar çekildikten sonra araçlar uygun noktaya alınarak trafik aksatılmadan tutanak hızlıca dolduruluyor.

Kazanın TRAMER sonucunda haklı çıkmanız halinde değer kaybı tazminatı talep edin. Kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası şirketini arayarak değer kaybı tazminatı için gerekli evrakların ne olduğu ve bunların hangi e-posta adresine gönderileceğini sormanız yeterli olacaktır. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra e-posta atıp değer kaybı tazminatınızı alabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber