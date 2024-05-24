MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde toplam 10 PKK'lı ve PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 14:39, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 16:02
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)