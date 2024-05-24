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Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 14:55, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 15:37
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Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ekonomi programını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti;

Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor. Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL'ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor.

TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkanlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır.

"Programımızı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz.

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