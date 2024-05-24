CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu

Sabah gazetesinde yer alan habere göre CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu ortaya çıktı.

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