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Halk TV, haberden değil tacizden besleniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da katıldığı bir programda alana giriş yaparken canlı yayına bağlanan Halk TV muhabirinin önce müfredata ilişkin soru sormak istemesi üzerine, Bakan Tekin'in müfredata ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini orada kendisine sorularını yöneltebileceklerini belirtmesine rağmen Halk TV muhabiri bir süre sonra taciz haberciliğine devam ederek tekrar alanda belirdi ve aynı soruyu tekrar sormak istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 17:48, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 17:52
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Halk TV, haberden değil tacizden besleniyor

Müfredat konusunda düzenleyecekleri basın toplantısında her soruya cevap vereceklerini yineleyen Bakan Tekin, Halk TV muhabirini üstelik toplantıya davet ettiği halde Halk TV taciz haberciliğinde ısrar etti.

Alanda bekleyen binlerce öğrenciyi bekletmek istemeyen Bakan Tekin, çoçukların yanına ilerledi. Bu sırada Halk TV muhabiri, kendisine "Çocuklar bekliyor, lütfen programımız aksıyor" diye uyarıda bulunan bir öğretmenle de tartıştı.

Agresif tavırlarıyla dikkati çeken muhabir canlı yayını, Bakan Tekin'in kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen öğrencilerle fotoğraf çektirirken de devam ettirdi.

Bakan Tekin ile öğrencilerin sohbetlerine aldırış etmeden kalabalıkların arasından geçerek canlı yayınını sürdüren muhabir tekrar Tekin'in önüne atlayarak aniden mikrofon uzattı ve soru sormaya çalıştı. Daha önce de örneklerini benzer medya şirketlerinde görülen taciz haberciliğine devam ederek ısrarla soru sormaya çalışan ve Bakan Tekin'i canlı yayına habersizce alan muhabire Tekin, "Basın olarak haber alma hürriyetininizi saygıyla karşılıyorum, sorduğunuz sorularla ilgili basın açıklaması yapacağım siz de buyrun gelin, konuşalım. bu kadar insanın hakkını gasp etmeye hakkınız yok. "diye yani verdi.

Yine ısrar eden muhabire Bakan Tekin, tepki gösterdi ve "lütfen" diyerek program alnına geçti.

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