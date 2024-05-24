Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu TFF'ye şikayet etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir." ifadeleri yer aldı.