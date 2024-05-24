Boğulma tehlikesi geçiren kızı için denize giren baba boğuldu

Mavikent Mahallesi Papaz İskelesi mevkisinde denize giren ismi henüz öğrenilenemeyen Suriye uyruklu kız çocuğu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızının yardım istediğini gören baba Habbet Ahmed (40) ile oğlu Nuri Ahmed (26), denize girdi. Baba ve oğlu da boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kız çocuğu ile ağabeyi Ahmed denizden çıkarıldı. Baba Ahmed ise denizde gözlerden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Habbet Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmed'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Oğlu Ahmed ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.