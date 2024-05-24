Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, HaberTürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, bugün itibariyle doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaşılarak rekor kırıldığını açıkladı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE TARİHİ REKOR

"Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz.

İnşallah Göktepe 1 ve Göktepe 2'den de temmuz ayında bir müjde vermeyi umuyoruz."

'20 MİLYON EVE ULAŞMAMIZ İÇİN BUNU 5 KATINA ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı bugün itibariyle üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Esas itibariyle hedefimiz hane halkının tüketimini ilk etapta kendi kaynaklarımızla karşılayabilmek.

'EVLERİMİZDEKİ GAZIN TAMAMI BU SAHADAN KARŞILANMIŞ OLACAK'

Şu anda doğal gaz üretiminde ulaştığımız rakam 5 milyon metreküp. 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpü hedefliyoruz. 20 milyon eve ulaşmamız için bunu 5 katına çıkarmamız lazım. 2028'e kadar bunu gerçekleştirmek hedefimiz.

Evlerimizdeki gazın tamamı bu sahadan karşılanmış olacak. Bunu şu anda üretimi yaptığımız saha için söylüyorum. Saha geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Keşif yaptığımız sahalar var. Çaycuma kuyusu ve diğer kuyularda henüz üretim aşamasına gelmedik. Göktepe 2 kuyusu yeni bir alan. Bir taraftan mevcut keşfi üretimi artırmaya devam ederken bir taraftan da yeni rezervleri bulmakla ilgili çalışıyoruz. Oralardaki ilerlemelerde hem sanayimizin hem elektrikte doğalgaz kapasitemizi inşallah geliştireceğiz.

'TEMMUZ AYINDA BİR MÜJDE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Göktepe 2 kuyusuna daha yeni başladık. Kendi gemilerimizle yaptığımız sondaj faaliyetlerinde çok ciddi hız kazandık, maliyetlerimiz düştü. 20-25 günde bir kuyuyu kazıyor hale geldik. Temmuz ayı içerisinde sondajı tamamlayacağız. Bu sürecin sonucunda inşallah keşifle milletimizle paylaşmış olacağız.

Sondajı yapmadan bir şey söylemek mümkün değil. Büyüklüğü ile alakalı bir şey söylemek mümkün değil. Şu anda sondaj borularımız deniz tabanına ulaşmış durumda.

Sakarya gaz sahasının tanımaya başladık. Keşifler var, yeni sondajlar yapıyoruz. İnşallah Göktepe 1 ve Göktepe 2'den de Temmuz ayında bir müjde vermeyi düşünüyoruz. Bütün bunlardan sonra rezervle alakalı bir şey ifade edebiliriz. Onun için lütfen biraz daha sabredelim.