25 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Azerbaycan Büyükelçiliği Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak, Güzelyurt Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunacak, ardından Kapalı Maraş bölgesini ziyaret edip, Gazimağusa'da vatandaşlarla buluşacak.

(KKTC/10.30/11.25/16.05/17.40)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anvers Uluslararası Demokratlar Birliğini ziyaret ederek, kadın ve gençlerle bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeşiltepe ve Yeşilova belediye başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Somuncu Baba Türbesini ziyareti sonrası Güzelyurt ilçesindeki programa katılacak, Nevşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Aksaray/12.00/12.50/13.40/14.30/Nevşehir/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi'ne katılacak.

(Adana/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gençlerle sivil anayasanın konuşulacağı buluşmaya katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasına; VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/19.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta ayağındaki üçüncü maçını Fransa ile oynayacak. Günün diğer maçlarında Slovenya ile Kanada, Bulgaristan ile de ABD karşılaşacak.

(Antalya/17.00/14.00/20.00)

4- TFF 3. Lig'in play-off 1-2. grup final maçı, 52 Orduspor FK ile Çimentaş Elazığspor arasında RAMS Park'ta oynanacak.

(İstanbul/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı'nın final turu üçüncü maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu ağırlayacak.

(Sakarya/17.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı'nın 5-6'ncılık serisi son maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Köyceğiz Belediyespor ile karşılaşacak.

(Bursa/17.00)

7- Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

8- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Halikarnas Kupası mücadelesi, Bodrum'da tamamlanacak, ardından ödül töreni yapılacak.

(Muğla/20.30)

9- Formula 1'de sezonun 8. yarışı Monaco Grand Prix'sinin sıralama turları koşulacak.

(Monaco/17.00)

10- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final etabında finale kalan ekiplerin başantrenör ve kaptanları basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin/13.00)