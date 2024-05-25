4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı karar resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı karar resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 04:09, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 04:13
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8528
1 - Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültelerin kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültenin adımn karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
24 Mayıs 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI