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Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji bölge bölge uyardı, sağanak beklenen illerde yaşayan vatandaşların tedbir alması istendi. Zaman zaman şiddetini artıracak olan yağışlarla birlikte toz taşınımı da etkili olacak, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 09:30, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 09:31
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Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve toz taşınımı beklenen illeri belli oldu. Birkaç gündür etkisini hissettiren yağmurlar bugün de devam edecek, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında kalacak. İşte günün hava durumu tahminleri...

KUVVETLİ SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları hariç yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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