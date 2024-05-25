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Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Kumru ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 08:45, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 08:37
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Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı- Kırıkhan karayolunun Kumlu kavşağı yakınlarında meydana geldi. İsa Şahinoğlu yönetimindeki KKTC plakalı otomobil, İbrahim Hayik yönetimindeki 31 AEF 356 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücülerden İsa Şahinoğlu ve otomobillerdeki Reyan Halik, Yaman Hayik, Cumane Hayik ile yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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