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Türk aile yapısı çatırdıyor! İstatistikler korkutan tabloyu ispatladı

Türkiye, doğum sayısıyla birçok Avrupa ülkesinin gerisine düştü. Her beş aileden biri 'dağılmış aile'ye dönüşüyor. Artık bir çocuk doğurmak yaygınlaştı, iki çocuklu aileler bile azaldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 08:55, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 08:42
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Türk aile yapısı çatırdıyor! İstatistikler korkutan tabloyu ispatladı

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Türkiye'de azalan doğum oranları sebebiyle, nüfusun demografik yapısı alarm vermeye devam ediyor. BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği yetkilileri, Türkiye'nin demografik dönüşüm süreciyle ilgili TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bekleyen vahim tabloya dikkat çekti. Azalan doğurganlık hızına vurgu yapan Koç "Doğum sayısı şu anda 1 milyon 500 binden 958 bine gerilemiş durumda. Türkiye 1,51 doğum sayısıyla hızıyla birçok Avrupa ülkesinin gerisinde yer alıyor" dedi.

ÇEKİRDEK AİLE AZALIYOR

Türkiye'deki demografik değişimin aile yapısını da etkilediğini belirten Koç "2021 sonuçlarına göre, çekirdek aileler yüzde 70 seviyesinde durağanlaşıyor. Özellikle üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aileler azalıyor. Geniş aileler yüzde 8'e kadar gerilemiş durumda. Her beş aileden biri 'dağılmış aile'ye dönüşüyor. (Ölüm, boşanma, ayrı yaşama gibi sebeplerle karı veya kocadan birinin ya da her ikisinin bulunmadığı yapılar) Artık iki çocuklu aileler bile azaldı. Bir çocuk doğurmanın yaygınlaştığını hatta bazı bölgelerde çocuksuzluğun da bir norm haline geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

1,7 MİLYON İNSAN TEK BAŞINA

Dr. Gökhan Yıldırımkaya da, Türkiye'de 1,7 milyon insanın tek başına yaşadığını belirterek "65 yaşından sonra ortalama beklenen ömür 17 yıl" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar arasındaki doğum artış hızının düştüğünü aktaran Yıldırımkaya "Sağlık Bakanlığı bu konuda SIHHAT Projesi başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriyeli kadınların doğurganlık hızı 5,3'ten, önce 4,1'e düştü. Şimdi ise, istenilen çocuk sayısı 3,5'e doğru azalmaya başladı" diye konuştu.

NÜFUS 2050'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇECEK

Türkiye'deki nüfus artış hızının binde 1,1 seviyelerine gerilediğine işaret eden Prof. Dr. Koç "Nüfus artış hızının binde 7,1'den binde 1,1'e düşmesi çok ciddi ve dünyada ender görülen bir düşme. Nüfusumuz 85,4 milyon civarında ve doğurganlık eğilimleri böyle devam ettiği sürece, nüfusumuzun 2040-2050 yılında 92 milyon civarına çıkacağı, 94 milyona ulaşıp orada durağan bir yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. Oradan sonra da nüfusumuz azalmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Doğurganlığın azalmasıyla birlikte yaş yapısının da değiştiğini dile getiren Koç, şöyle konuştu: Ortanca yaş kadınlarda 35, erkeklerde 31 oldu. 29 yaşın üzerindeki ortanca yaş, ülkenin yaşlandığını gösteriyor aslında. 65 yaş üstü nüfus da toplam nüfusun yüzde 10'unun üzerinde. Türkiye artık uluslararası sınıflamalarda yaşlı bir ülke olarak konumlandırılıyor.

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