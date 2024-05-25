Zeytinburnu Marmaray istasyonunda intihar girişimi

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Emre A., tren istasyona yanaştığı sırada kendisini raylar attı. Emre A.'nın atladığını gören diğer yolcular durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, Emre A.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay sebebiyle kısa süreliğine duran seferler yapılan çalışmaların sona ermesiyle normalde döndü.