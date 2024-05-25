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Bakan Yumaklı: Verimli, kaliteli ve kayıtlı bir şekilde tarım yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün geçen sene ülkeye 31 milyar dolarlık döviz kazandırdığını belirterek, "2050 yılında bu ülke 105 milyon nüfusa ulaşacak. Turist sayımız da şu anda 60 milyon civarında ve 100 milyona ulaşması bekleniyor. Bundan sonraki dönemde tarım sektörü 5 ana kaide üzerinde hareket edecek. Sürdürülebilir bir şekilde, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir şekilde tarım yapacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 13:05, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 13:07
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Bakan Yumaklı: Verimli, kaliteli ve kayıtlı bir şekilde tarım yapacağız

Adana Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde kentteki bir otelde 'Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi' düzenlendi. Kongreye sektör temsilcileri ve çiftçilerin yanı sıra kent protokolü katıldı. Açılışta konuşan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, mısır ve buğdayın Çukurova için çok önemli hububat ürünlerinden biri olduğunu belirterek desteklemelerle ekim alanlarının artabileceğini kaydetti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise buğday ve mısırın tarımsal üretimde en önemli ürünlerden biri olduğunu, Adana'nın da temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmasında ülkenin sigortası olduğunu anlattı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pandemi döneminde birçok ülkenin gıda güvenliği açısından sorun yaşadığını söyleyerek, "Ülkelerin gıda ile ilgili konularda 'Acaba ben üretemediğim herhangi bir gıda ürününü nasıl temin ederim' diye düşündüğü bir dönemde bizler o dönemi diğer ülkelere göre daha rahat geçiren bir ülke olarak belki de bunun önemini ya da etkisini hissedememiş olabiliriz. Ancak Türkiye'nin son 22 yılda oluşturmuş olduğu çok ciddi altyapı bu sorunları bizim herhangi bir şekilde hasar almadan atlatmamıza sebep oldu. Ben bu ülkenin hem bakanı hem de evladı olarak bütün bu hazırlığı ve yapıyı hazırlayanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TARIM BİTTİ' DEMEK ÜRETİCİYE HAKARETTİR'

Bitkisel üretimde geçen sene 137 milyon tonluk rekor kırıldığını vurgulayan Yumaklı, "Yaptığımız regülasyon faaliyetlerinden bahsedeyim. Ürün alım politikaları devleti yanında gören etkenlerden olmuştur. Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon bu altyapının hazırlanmasında önemli başlıklar. Bitkisel üretimde 137 milyon tonluk rekor kırıldı. 2022 bu rakam 129 milyon tondu ama 2023'te 137 milyon tona çıktı. Bu başarıları makro göstergelerde teyit etmiş oluyor. Son 21 yılın 16'sında tarım sektörü büyüme gösterdi. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Türkiye'de tarım bitti, öldük, mahvolduk artık şuraya muhtacız gibi söylemler hiçbir temeli olmayan bazı hezeyanların bu Türkiye'nin üreticisi olan üreticilere hakarettir. Biz ülke olarak niye halen kendimizi olması gerektiği yerde veya olduğu yerde görmemekte ısrar ediyoruz, bu da sorulması gereken soru" dedi.

'VERİMLİ, KALİTELİ, KAYITLI TARIM YAPACAĞIZ'

Bundan sonraki dönemde tarım sektörünün 5 ana kaide üzerinde hareket edeceğini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

"Geçen sene 2 bin 200 çeşit ürünümüzü 212 ülkeye ve bölgeye ihraç etmişiz ve 31 milyar dolarlık tarımsal üretim ihracatına sahip olup döviz kazanımını ülkeye getirmişiz. Elbette öncelik bizim ülkemizin ihtiyaçları. 2050 yılında bu ülke 105 milyona ulaşacak. Turist sayımızın da şu anda 60 milyon civarında ve 100 milyona ulaşması bekleniyor. Bizler şu anda sahip olduğumuz avantajları daha da ileriye götürebilmek için hangi politikayı takip etmemiz gerekir, devletimizin bütüncül bakışında tarım sektörü nerede olacak konusuna biz şu cevabı veriyoruz. Bundan sonraki dönemde tarım sektörü 5 ana kaide üzerinde hareket edecek. Sürdürülebilir bir şekilde, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir şekilde tarım yapacağız. Ayrıca sektöre yatırım yapılacak. 2023 yılından itibaren bütün uygulamalarımızı bunlara yönlendirmiş durumdayız. Örneğin, Çiftçi Kayıt Sistemimiz (ÇKS) yüzde 65'ler seviyesinde. Bunu artırmak için karşımıza çıkan hususları düzenleyerek gidiyoruz. Halen kaydı olmayan ancak ekilen alanlar var. Bu hazine arazileriyle ilgili de çalışmayı bitince yüzde 80'lerin yakalanması içten bile değil"

BUĞDAY FİYATLARI AÇIKLANACAK'

Türkiye için buğday ve mısırın önemli bir yeri olduğunu söyleyen Yumaklı, "Buğday ve mısır insanımızın temel gıda ham maddesi ve hayvan yemi olarak en önemli girdi kalemi. Buğday ve mısır üretiminin ülkemizde ayrı bir değeri var. Bu kapsamda da 6 farklı kategoride bu ürünlere destekleme verdik. Son 22 yılda buğday ve mısıra verilen destek miktarı 182 milyar lira. Kırsal kalkınma kapsamında çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Lisanlı depoculuğun hakikaten sektörün gelişmesinde katkısı var. Bugüne kadar 3,4 milyar lira lisanslı depoculuğa aktarılmış durumda. Lisanlı depo kapasitemiz 10 milyon ton. Yıl sonuna kadar 2,3 milyon ton daha ilave edilecek. Bu yetmez tabi, yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Buğdayda fiyat açıklanması talebini biliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatları netleştirip açıklayacağız. Çiftçimizin, üreticimizin alın terini her zaman için koruyacağımızı söylemek istiyorum. Son 53 yılın en sıcak aralık-ocak ve nisan ayları yaşandı. Bunlar artık olağanüstü işler değil, yeni normallerimiz böyle olacak. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde yaşadığımız ay sayısı daha fazla olacak. İç Anadolu'daki hububat verimini etkilediğini biliyoruz ama inşallah çok sorun olmayacak. Kalite açısından çok büyük bir problem raporlanmadı. Yaklaşık 21 milyon tonluk bir rekolte bekliyoruz buğday için. Mısırda da 8,5 milyon tonluk rekolte bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin su problemi yaşamaya aday bir ülke olduğunu belirten Bakan Yumaklı, sosyal medyada çıkan 'Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 kilo dahi mal alacak yeri yok' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, hazırlıkları yaptıklarını ürünleri alacaklarını söyledi. Konuşmanın ardından kongre panellerle devam etti.

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