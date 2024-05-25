Erdoğan: İsrail'e baskıyı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin yürümesine, ihracatının artmasına katkı yapan DEİK üyeleirne en kalbi şükranlarımı sunuyorum. DEİK 152 iş konseyi ve 5 bin üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir.

Yılda 2 bin etkinliğin düzenlenmesi azımsanmayacak bir başarıdır. Ayrıca DEİK üyelerimizle farklı vesilelerle bir araya geldik. Sorunlarlarımıza ortak akılla çözüm aradık.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz.

Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz.

"BİZ DE SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Türkiye için çalışan ihraç eden yatırımlarını artıran Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siz çalıştığınız ürettiğiniz yatırım yaptığınız ihraç ettiğiniz Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız.