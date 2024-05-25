Başıboş sokak köpekleri 3 bin 476 trafik kazasına neden oldu
Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. O çalışmalara ışık tutan etki analizlerinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son 5 yılda başıboş köpekler yüzünden 3 binden fazla trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 67 kişi hayatını kaybetti.
Başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu dolaylı etkilerden biri trafik kazaları. Buna göre, 2018 ile 2023 yılları arasında 3 bin 476 trafik kazası sokak köpekleri sebebiyle meydana geldi. Bu kazalarda 67 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 200'den fazla kişi de sokak köpekleri nedeniyle gerçekleşen kazalarda yaralandı.
Analizlere göre 2004 ile 2023 yılları arasında 2 milyon 450 bin 365 başıboş sokak köpeği kısırlaştırıldı. Bunlardan 529 bin 480'i de sahiplendirildi ancak yine de sokakların başıboş köpeklerden temizlenmesi sağlanamadı.Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Başıboş sokak köpekleri TBMM gündeminde
Öte yandan Meclis'te de kanun çalışmalarına devam ediliyor. AK Parti sorunun çözümü için muhalefet ile ortak zemin arayacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve dernekler de dinlenecek.Sabahat Akkiraz: Başıboş köpek sorunu artık bir güvenlik sorunu
Sahiplendirme teşvik edilecek
Hayata geçirilecek düzenleme ile sahiplendirme desteklenip teşvik edilecek. Barınakların hem sayısı artırılacak hem de mevcut olanlar modernize edilip sürdürülebilir hale getirilecek. Başıboş sokak köpeklerini kısırlaştırma ve çip takma işlemleri ile tedavi, bakımları da bu barınaklarda sağlanacak.