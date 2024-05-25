Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı

İddiaya göre öğrenciler sınıfta hızlı sandviç yeme yarışması yaptı. Ancak nefesine kaçan yemek parçası 8 yaşındaki Eftelya'nın ölümüne neden oldu.

Düzce'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte okul kantininden sandviç aldı. Öğrenciler iddiaya göre kendi aralarında sandviç yeme yarışı yapmaya karar verdi. Ancak nefes borusuna yemek kaçan küçük kız fenalaştı.

Öğretmenler öğrenciye ilk müdahaleyi heimlich manevrasıyla yaptı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de Eftelya'yı kurtarmak için çabaladı. Hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı.

Haberi alarak hastaneye giden aile kızlarının öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Eftelya'nın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.