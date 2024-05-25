FETÖ'den arananlar İzmir'de bir teknede yakalandı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda Urla açıklarında Tektaş Burnu'nun güneyindeki uluslararası sularda Türk bayraklı bir yelkenli tekne durduruldu.

Tekneye çıkan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında TSK'dan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 10 şüphelinin FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında arama kararlarının bulunduğu, 1 kişinin ise yasa dışı geçişi organize ettiği belirlendi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.