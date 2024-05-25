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TasteAtlas: Dünyanın En İyi Ekmekleri Bafra ve Samsun Pidesi

TasteAtlas sitesi, dünya genelindeki yemekleri sıralayıp paylaşan popüler bir platform olarak, çeşitli kategorilerde en iyi yiyecekleri belirliyor. Son değerlendirmelerinde, dünyanın en iyi ekmekleri kategorisinde Türkiye'ye ait iki lezzeti ön plana çıkardı. Listenin ilk sırasında Bafra Pidesi yer alırken, hemen ardından Samsun Pidesi ikinci sırada yer aldı. Bafra Pidesi, özellikle ince hamuru ve bol malzemesi ile bilinirken, Samsun Pidesi ise daha kalın hamuru ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Her iki pide de sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir beğeni topluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 16:37, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 16:42
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TasteAtlas: Dünyanın En İyi Ekmekleri Bafra ve Samsun Pidesi

Dünyanın en popüler yemek sitelerinden TasteAtlas sitesi, yayınladığı makalede dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Sıralamada en iyi ekmeklerin Bafra ile Samsun Pidesi olduğu görüldü. Sıralamada ilk 10 şöyle oldu:

1.Bafra Pidesi (Türkiye)
2.Samsun Pidesi (Türkiye)
3.Roti Canai (Malezya)
4.Butter Garlic Naan (Hindistan)
5.Pan de bono (Kolombiya)
6.Qutab (Azerbaycan)
7.Amritsari kulcha (Hindistan)
8.Naan (Hindistan)
9.Piadina Romagnola (İtalya)
10.Pao de queijo (Brezilya)

Listede Türkiye'den diğer pidelerde yer aldı

İlk 10'unun dışında listede ayrıca Türkiye'den şu pideler yer aldı:

38'inci sırada: Gözleme
41'inci sırada: Pide ekmeği
43'inci sırada: Ramazan Pidesi
64'üncü sırada: Terme Pidesi
70'üncü sırada: Yufka
94'üncü sırada: Bazlama

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