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5. kattan düşen mimardan acı haber

Kayseri'de, 15 katlı bir binanın 5. katındaki balkondan düşen 30 yaşındaki mimar Hümeyra Çilsal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 16:51, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 16:53
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5. kattan düşen mimardan acı haber

Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki bir binada 11.00 sıralarında meydana geldi. Çilsal, bilinmeyen bir nedenle balkondan düşerek beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çilsal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çilsal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çilsal'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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