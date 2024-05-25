Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya 3'üncüsü oldu

Organizasyon yarın milli sporcular Yaren Kalender ile Furkan Murat'ın mücadele edeceği karışık bayrak yarışı ile sona erecek.

Şampiyonada Litvanya'dan Gintare Venckauskaite 1422 puanla birinci, bağımsız katılan Mariya Gnedtchik ise 1405 puanla ikincilik elde etti.

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