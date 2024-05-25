Ceyhan'da dolu tarım arazilerini vurdu

İlçeye bağlı kırsaldaki Körkuyu Mahallesi ve çevresinde saat 14.30 sıralarında dolu etkisini gösterdi.

Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bölge beyaza büründü. Dolu, özellikle bağ ve bahçelerdeki ekili alanlarda zarara yol açtı.

Özellikle meyve bahçeleri ve sebze tarlaları, doludan en çok etkilenen yerler oldu.