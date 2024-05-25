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Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi sona erdi. Mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 19:16, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 19:19
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Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.

Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulaların kullandı.

Genel kurulda, 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemine 4415 üye katılım sağladı.

Toplam 20 sandık bulunan seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sonlandı.


SANDIK SONUÇLARI
1. Sandık

Dursun Özbek 157
Süheyl Batum 36

2. Sandık

Dursun Özbek 173
Süheyl Batum 32

3. Sandık

Dursun Özbek 162
Süheyl Batum 70

4. Sandık

Dursun Özbek 162
Süheyl Batum 61

5. Sandık

Dursun Özbek 147

Süheyl Batum 61

6. Sandık

Dursun Özbek 151

Süheyl Batum 63

7. Sandık

Dursun Özbek 164

Süheyl Batum 45

8. Sandık

Dursun Özbek 166

Süheyl Batum 42

9. Sandık

Dursun Özbek 167

Süheyl Batum 42

10. Sandık

Dursun Özbek 146

Süheyl Batum 47

11. Sandık

Dursun Özbek 158

Süheyl Batum 53

12. Sandık

Dursun Özbek 124

Süheyl Batum 35


Başkan adaylarından Süheyl Batum, oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek de 2 numaralı sandıkta oy verdi. Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yeni başkanını seçiyor: Dursun Özbek yarışı önde götürüyor

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