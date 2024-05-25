Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi sona erdi. Mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.
Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulaların kullandı.
Genel kurulda, 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemine 4415 üye katılım sağladı.
Toplam 20 sandık bulunan seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sonlandı.
SANDIK SONUÇLARI
1. Sandık
Dursun Özbek 157
Süheyl Batum 36
2. Sandık
Dursun Özbek 173
Süheyl Batum 32
3. Sandık
Dursun Özbek 162
Süheyl Batum 70
4. Sandık
Dursun Özbek 162
Süheyl Batum 61
5. Sandık
Dursun Özbek 147
Süheyl Batum 61
6. Sandık
Dursun Özbek 151
Süheyl Batum 63
7. Sandık
Dursun Özbek 164
Süheyl Batum 45
8. Sandık
Dursun Özbek 166
Süheyl Batum 42
9. Sandık
Dursun Özbek 167
Süheyl Batum 42
10. Sandık
Dursun Özbek 146
Süheyl Batum 47
11. Sandık
Dursun Özbek 158
Süheyl Batum 53
12. Sandık
Dursun Özbek 124
Süheyl Batum 35
Başkan adaylarından Süheyl Batum, oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek de 2 numaralı sandıkta oy verdi. Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.