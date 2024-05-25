Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: TIR'a ok gibi saplandı

İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Y.P.'yi, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ali S.P. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Y.P. otomobil içerisinde sıkıştı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde Akyazı istikametinde ilerlemekte olan Ali S.P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen konteyner taşıyan TIR'a arkadan çarptı.

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