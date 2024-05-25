Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 20:27, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 20:29
Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.
Tesislerde incelemelerde bulunan Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Ardından uçuş ekipmanlarını giyen Kadıoğlu, HÜRJET'in kokpitine geçti.
İkinci pilot koltuğuna oturan Orgeneral Kadıoğlu, Ankara semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.