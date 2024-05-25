Ağrı'da fırtına: 5 evin çatısı zarar gördü

Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2 köyde de incelemede bulundu, hasar tespit çalışması yaptı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerdeki eşyalar zarar gördü.

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