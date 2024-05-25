Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 21 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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