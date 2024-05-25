Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) burs programları kapsamında eğitim desteği verdiği öğrenciler için Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mezuniyetten Mesuliyete' adıyla düzenlenen Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı. Programa Erbaş'ın yanı sıra Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda öğrenci de katıldı. Programda konuşan Erbaş, devletin Diyanet İşleri Başkanlığına toplumu din konusunda aydınlatma görevi verdiğini belirterek, bununla ilgili pek çok alanda etkinlik ve faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

'MEDENİYETİMİZİN TEMELİ İLME, BİLGİYE, HİKMETE, İRFANA DAYANIYOR'

Başkanlığın en fazla önem verdiği faaliyet alanının eğitim olduğuna işaret eden Erbaş, "Eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü medeniyetimizin temeli ilme, bilgiye, hikmete, irfana dayanmaktadır. Toplumların gelişmesi, ilmi ve irfani noktada iyi olursa arkasından diğerleri gelir. Yüce Rabbimiz medeniyetimizin oluşumunu 'oku' diyerek başlatmıştır. 'Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku.' İşte bizim mefkuremizin temeli bu ayet-i kerimedeki emir doğrultusunda devam etmektedir, böyle devam edecektir" diye konuştu.

'İSLAM EN BÜYÜK NİMETTİR'

Başkan Erbaş, Allah'ın İslam'ı bütün insanlığa nimet olarak gönderdiğini dile getirerek, "Hz. Adem'den, Hz. Muhammed Mustafa Efendimize kadar bütün peygamberlere Allah'ın gönderdiği dinin adıdır İslam. Cenab-ı Hak İslam'ın dışında başka bir din göndermemiştir. İslam, yeryüzünde iyiliğin gerçekleşebilmesi için Cenab-ı Hakkın gönderdiği en büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilelim. Sizlere birisi sorsa 'Allah'ın sana verdiği en büyük nimet nedir' diye cevabınız İslam olacaktır" dedi.

Başkan Erbaş, "İslam dünyayı iyileştirmek için gönderilen bir ilaçtır. İslam reçetesini bizim yeryüzünde iyi bir şekilde uygulamamız lazım. Bunun için doğru dini bilgiye, sahih din eğitimine ihtiyaç var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunun için gece- gündüz çalıştık. Siz ve sizlerden önceki binlerce kardeşimize, öğrencilerimize ilahiyat fakültelerinde, imam hatip liselerinde hurafelerden ve aşırılıklardan uzak bir din eğitimini nasıl verebiliriz. İlahiyat Fakültelerimizdeki hocalarımızla birlikte bunun gayreti içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARI TEKFİR ETMEKTEN UZAK DURUN'

'İşlerin en hayırlısı, orta halli olanıdır' hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, öğrencilere şunları söyledi:

"Gittiğiniz yerlerde insanları tekfir etmekten uzak durun. Hurafelerden ve hurafelere bulaşmış din anlayışından uzak durun. Aşırılıklara bulaşmış, insanları tekfir etmeye yönelik oluşmuş din anlayışından uzak durun. Çünkü Peygamber Efendimiz ve Ashabı Kiram insanlara hep böyle bir din anlayışını tavsiye etti. Her zaman orta olanı, mutedil olanı tavsiye edeceğiz."

'YERYÜZÜNDE İYİLİK EGEMEN OLUNCAYA KADAR ÇALIŞMAYA SÖZ VERMİŞİZ'

TDV'nin 49 yıldır 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız' ayet-i kerimesinin emri doğrultusunda hareket ettiğini belirten Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"100'ün üzerindeki ülkeden ve ülkemizdeki 81 ilden, 922 ilçeden, 40 bin kadar köyden, beldeden gelen gençlere el uzatıyor, onların eğitimlerine destek oluyor, ne güzel bir vesiledir bu ne güzel bir yoldur bu. Çünkü TDV inanıyor ki dünyayı iyilik değiştirecektir ve bizler hep beraber yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya söz vermişiz. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bu sözümüzü tutmayı ve bu yolda mücadele etmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Gazze'deki, Filistin'deki masumlar, bebekler, katliama, soykırıma uğrayan mazlumlar için elimizden geleni elimizle yapmayı, dilimizden geleni dilimizle yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak kalbimizle de her zaman mazlumların yanında yer almayı, zalimlerin karşısında durmayı nasip eylesin. Ecdadımız 14 asırdır hep bu şekilde hareket etmiş, onlara layık torunlar olmayı hepimize nasip eylesin."

Programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ahmet Sefa Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Mehter ve müzik dinletilerinin olduğu programda öğrencilerden temsili konuşmalar da yapıldı.