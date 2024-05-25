Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gitti

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mert Hakan Yandaş'ın cezası oy çokluğuyla 4 maça indirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira, sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'ye verilen 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası ise oy birliğiyle onandı.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat'ın 3 ve Jayden Oosterwolde'nin 1 resmi müsabakadan men cezalarını da onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a verilen 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezasını onamayı kararlaştırdı.

Bu arada kurul, sarı-lacivertli kulübe verilen para cezalarını da onama kararı aldı.